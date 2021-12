"Azi, la sedinta cu domnul ministru (Lucian Bode - n.r.), situatia era sub control. A trecut valul despre care vorbeati, mai ales ca a intrat si formularul de localizare. Daca nu e vaccinat sau chiar daca e, acest formular trebuie completat inainte de a ajunge in granita, exact cum se intampla in alte tari. Ele trebuie completate iniante si doar prezentate la granita.

Persoanele vaccinate venit din UE plus cel trecute prin boala e mai usor sa vina (in tara - n.r.) decat cele nevaccinate. Cei care se prezinta fara test din zona rosie intra in carantian 14 zile. Astfel de masuri o sa le vedeti aplicate si in alte tari UE", a declarat Arafat, subliniind ca toate aceste masuri sunt luate pentru a intarzia raspandirea varientei Omicron si impactul ei "pentru ca nu putem preveni (ca aceasta varianta sa devina varianta in Romania - n.r."

Referitor la persoanele care vor trebui sa intre in carantina si la rspectarea acestei amsuri, secretaruld e stat in MAI a spus: "Sper ca vor sta in carantina. Faptul ca esti carantinat si esti prins iesit e o infractiune, e o problmema serioasa. Ati vazut cu jucatorii din rugby din Africa Sud. Multi erau testati. Am avut doar un caz, apoi au inceput sa apara infectari. Carantina are un rol, trebuie sa se inteleaga asta".

Potrivit șefului DSU, varianta Omicron nu e inca predominanta în țara noastră, dar ea va ajunge sa fie. "Cu cat vom intarzia, cu atat va fi mai lin atat impactul sanitar, cat si in ceea ce priveste celelalte aspecte, inclusiv cele economice", atrage atentia Raed Arafat.

El a spus ca nu poate privi cu optimism faptul ca, raspandindu-se mai repede si facand forme mai usoare de boala, s-ar putea ajunge mai rapid la o imunitate de grup, asa cum sustin unele voci.

"Nu parerea mea conteaza. Ne uitam la studiile si analizele facute - ele nu merg pe aceasta idee. Ele spun ca vaccinurile actuale au un grad de potectie, mai ales pentru a nu face forme grave si a nu ajunge cu un grad de infectie la spital. Deja 2 doze nu mai sunt suficiente pentru a recunoaste ca o persoana este vaccinata. Certificatele isi vor pierde valabilitatea la doua doze de la anul. Chiar daca serveritatea e mai scazuta, daca ea infecteaza mult mai multi oameni impactul asupra sectorului sanitar va fi mult mai mare. Asta inseamna ca vom continua sa avem un numar de cazuri semnificativ in ATI si UPU. Eu nu as sta linistit acum. As lua scenariul ceva mai pesimist si daca se va intampla altfel atunci vom schimba", a mai spus secretarul de stat in MAI.

Referitor la finalul acestei pandemii, Raed Arafat nu s-a avantat sa faca previziuni in acest sens.

"Este greu de spus. Orice pandemie apar variante, tulpini pentru ca ea se transmite si intre oamenii nevaccinati. Nimeni nu poate prezice. Posibilitatea de aparitie a unor tulpini noi este intotdeuna prezenta. Ca va fi mai puternica sau mai slaba ramane de vazut", a conchis seful DSU.