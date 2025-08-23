Primul moment al vizitei lui Bolojan la Chişinău, prima în calitate de prim-ministru, este reprezentat de primirea de către omologul său din Republica Moldova, Dorin Recean, cu care va avea convorbiri, urmate de declaraţii de presă comune.la 10.45.

Cei doi vor participa și la Festivalul Tezaur Naţional 2025. Ultimul moment al vizitei este întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu preşedintele Republicii Moldova, la ora 16.00. Potrivit Guvernului, discuţiile cu oficiaii de la Chişinău se vor concentra asupra principalelor teme şi proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanţate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum şi aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.