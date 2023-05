Medvedev, un nou atac halucinant. Macron a luat-o razna, a socializat prea mult cu "drogatul de la Kiev"

Într-o postare pe Twitter, Medvedev s-a arătat nemulțumit de faptul că "o anumită persoană care-și spune președintele Franței spune că Rusia a pierdut deja din punct de vedere geopolitic și se transformă în vasal al altor state".





"Președintele Republici este evident afectat de socializarea cu drogatul de la Kiev. A inhalat prea mult aer fierbinte de Paris cu reziduri de cocaină ucraineană pe care oaspetele său le emite.





O pierdere geopolitică? Nu mai demult decât în 2022, NATO ne-a făcut vânt când s-a ajuns la subiectul garanțiilor de securitate. (...) iar acu, toate statele membre ale Alianței se culcă și se scoală gândindu-se la Rusia. (...) Așadar, dacă vorbim într-adevăr de o pierdere, este cea provocată de politicile primitive ale NATO, cu ambiția nemăsurată de a juca jun rol excepțional în secolul 21. Cât despre vasalitate… uite cine vorbește! Frumoasa Europa, inclusiv Franța, transformată într-o hoașcă gata să satisfacă cele mai perverse dorințe ale americanilor. Iar prin asta își afectează propria economie și viețile europenilor de rând (...). Cum se spune, așa stăpân, așa valet," a transmis Medvedev.

Fostul președinte rus, poreclit și "lacheul lui Putin", s-a dovedit, de la declanșarea invaziei, unul dintre cei mai vocali și agresivi apărători ai politicii lui Putin. Medvedev este cel care, în repetate rânduri, a lansat apeluri către statele vecine Ucrainei, inclusiv României, să revendice porțiuni din teritoriul acestei.

A certain person calling himself the president of France said that Russia had already lost geopolitically, and was transforming into the other countries’ vassal.



The president of the Republic was obviously harmed by socializing with the Kiev junkie.



He inhaled too much of the…