„Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim, estimat la 36 de mile marine est de Constanța, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1107 din dotarea Gărzii de Coastă. În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafață fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby”, a transmis MApN.

Echipa de intervenție a primit aprobarea pentru neutralizarea obiectului identificat, prin detonare controlată.

MApN precizează că, din februarie 2022 până în prezent, a fost asigurată libertatea de navigație pentru peste 12.000 de nave comerciale care au tranzitat bazinul Mării Negre.

Kievul a utilizat intensiv, în ultimele săptămâni, dronele marine kamikaze pentru a lovi nave petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, care transportă resurse supuse embargoului comercial internațional impus după invadarea Ucrainei.