La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SAJ. În momentul impactului, în locuință nu se afla nicio persoană, însă casa a suferit avarii serioase la structură.

Accident grav în Bacău. Un TIR a intrat direct într-o casă

Șoferul autotrenului s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor și nu a avut nevoie de descarcerare. Pompierii rămân în zonă pentru a asigura măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, având în vedere riscurile generate de impactul devastator.

„În aceste momente, pompierii militari din cadrul ISU Bacău intervin la un accident rutier în comuna Filipești, sat Onișcani, unde un autotren a intrat într-o casă de locuit. La fața locului s-a deplasat o autospecială de stingere (ASAS), o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și o ambulanță SAJ Bacău. La momentul producerii evenimentului nu se afla nicio persoană în locuință. În urma impactului, structura casei este afectată”, a informat ISU Bacău.