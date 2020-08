Este sărbătoare mare sâmbătă, 15 august: Adormirea Maicii Domnului. Ce gest NU au voie să facă toți credincioșii

In aceasta zi, 15 august, Biserica Ortodoxă praznuieste Adormirea Maicii Domnului. Este cea mai mare sarbatoare inchinata Maicii Domnului. In aceasta data comemoram moartea si ingroparea Maicii Domnului si mutarea ei la cer.

Adormirea Maicii Domnului este considerata drept una dintre cele mai importante sarbatori inchinate „celei mai cinstite decat heruvimii si mai marite fara de asemanare decat serafimii”. Este celebrata de crestin-ortodocsi in fiecare an pe 15 august.

Ce este interzis sa faci in aceasta zi

Calendar ortodox sambata 15 august. Spalatul rufelor, chiar si cu masina de spalat, este interzis cu desavarsire astazi. Se spune ca cine spala haine in aceasta zi, mai ales cand oamenii sunt la biserica, va avea parte numai de ghinioane toata viata. Nu este bine să te scalzi. Se spune ca in aceasta zi nu e bine sa te scalzi in rauri de munte. Daca faci asta, vei fi „lovit” de soarta.

Nu ai voie sa te tunzi de Sfanta Maria. Este valabil atat pentru femei cat si pentru barbati. Daca barbatii se tund si arunca parul la gunoi, risca sa cheleasca. este ultima in care mai poti culege plante miraculoase pentru tratarea diferitelor afectiuni.