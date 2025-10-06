Situația este atât de gravă încât unele locomotive nu au mai fost trecute prin procese de reparații periodice de aproape două decenii, din perioada în care Electroputere Craiova era încă activă, scrie Club Feroviar. În această stare deplorabilă se află atât locomotivele electrice, cât și cele diesel, inclusiv cele de tip GM și LDH, folosite pentru manevre în depou.

Excepție fac doar câteva locomotive modernizate recent, precum cele din seria Phoenix și PUMA, construite sau reconfigurate la Softronic și Reloc Craiova. De asemenea, două locomotive de manevră pe baterii, transformate din vechi LDH, au fost introduse în serviciu, în încercarea de a compensa lipsa de întreținere.

Un caz emblematic este locomotiva LEMA 001, livrată în 2010 și folosită pentru primul tren de mare viteză pe Magistrala 800. Aceasta zace de ani buni în depou, nereparată, în ciuda licitațiilor lansate de CFR Călători, care au fost anulate din lipsă de ofertanți.

Situația actuală ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea operatorului feroviar de stat de a asigura un transport sigur și eficient, în condițiile în care parcul de locomotive se bazează tot mai mult pe unități modernizate, dar insuficiente.