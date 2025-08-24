Seismul a fost de intensitate medie, produs la o adâncime de 130 km.

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 36 km vest de Focșani, 65 km nord de Buzău, 73 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km est de Brașov, 92 km sud-vest de Bârlad, 93 km sud de Bacău.

Joi, un alte seism cu intensitate de peste 4 pe Richter s-a produs în zona Gorj.

În ziua de 22.08.2025, 14:18:14 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adâncimea de 13.8 km.

Cutremurul s-a produs la 11km NV de Targu Jiu, 70km NE de Drobeta-Turnu Severin, 72km S de Hunedoara, 86km S de Deva, 92km V de Ramnicu Valcea.