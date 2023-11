"Fiica lui Lasconi, daca se ducea sa dea examen la UNATC cu jocula sta, parca vad si actorii buni care sunt acolo izbucnind in ras la genul asta de actorie - cu accentuarile astea de secolul trecut (...) Care este proverbul romanesc? Aschia nu sare departe de trunchi. La asa mama, asa fiica.



Mama s-a gandit ca obtine voturi cu ideea de familie traditionala. (...) Nu se gandeste la ce probleme ar putea sa-ii creeze chestia asta.

Se stiu foarte bine ca tiganu cu scanteia amandoua.



Cinismul celor 2 e formidabil. Mama si fiica profita ambele in mod jegos - asa zice fata la un moment dat, in aceasta atitudine homofoba jegoasa" - in acelasi mod jegos profita amandoua una de alta in scop de afirmare politica.



Are vreo 3 facultati (fiica - n.r.). Le-a inceput pe toate, n-a terminat niciuna, si ce si-a zis: "La politica e momentul!" Momentul care? Cu mamitica acum", a declarat Cristian Tudor Popescu.