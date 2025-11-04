Ședința a durat aproximativ 2 ore. Liderii au discutat mai multe teme importante.

Potrivit surselor Realitatea Plus, Ilie Bolojan ar fi de acord cu o negociere în privința reformei pensiilor magistraților. Concret, să existe o perioadă tranzitorie pentru creșterea vârstei de pensionare, de 15 ani, nu 10 ani, așa cum era trecut în proiectul care a picat la Curtea Constituțională.

Este un scenariu tranzitoriu despre care a vorbit în declarații și președintele Nicușor Dan.

Pe de altă parte Ilie Bolojan susține că vrea să rămână acel procent de 70%, adică atât să fie cuantumul pensiei la final din ultimul salariu net.

De asemenea, în cadrul ședinței s-a ajuns la un acord și pe reforma administrației locale. Conform documentului, vor fi concedieri care vor afecta 30% din posturi, atât posturi vacante cât și posturi ocupate, însă efectiv aproximativ 10% din oameni vor fi dați afară. În administrația centrală vorbim despre o diminuare a fondului de salarii cu aproximativ 10%.

Coaliția a bătut palma. Acord pe reforma administrației. Ce prevede pachetul pentru care Executivul își va angaja răspunderea în Parlament