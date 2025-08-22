Tonul festivist și recunoscător al versurilor sugerează entuziasmul localnicilor pentru o investiție care, deși modestă în aparență, are un impact real asupra calității vieții în zonă.
Iată un fragment din poezie:
Două cărări s-au transformat
în drumuri bune de umblat.
Mulțumim celor ce-au sprijinit,
și-au crezut, și-au dăruit!
Cu grijă pentru viitor,
continuăm să facem tot ce-i bun și folositor.
Majoritatea localnicilor se pare că au apreciat ideea, având în vedere comentariile adăugate postării.