Asfaltarea unor străzi, omagiată cu o poezie pe pagina oficială a unei primării din Gorj: "Mulțumim celor ce-au sprijinit, și-au crezut, și-au dăruit!"
Într-o localitate din județul Gorj, asfaltarea unor ulițe a fost marcată printr-un gest inedit și ușor amuzant: o poezie omagială pe pagina oficială de Facebook. Versuri exprimă bucuria comunității pentru transformarea drumurilor de pământ în căi moderne de acces.

Tonul festivist și recunoscător al versurilor sugerează entuziasmul localnicilor pentru o investiție care, deși modestă în aparență, are un impact real asupra calității vieții în zonă.

Iată un fragment din poezie:

 
Două cărări s-au transformat
în drumuri bune de umblat.
Mulțumim celor ce-au sprijinit,
și-au crezut, și-au dăruit!
Cu grijă pentru viitor,
continuăm să facem tot ce-i bun și folositor.
 
Majoritatea localnicilor se pare că au apreciat ideea, având în vedere comentariile adăugate postării.
