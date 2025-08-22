Vizita unei delegații americane la sediul Autorității Electorale Permanente (AEP) pentru a discuta pe tema anulării alegerilor din decembrie, știre dată de Anca Alexandrescu, a uimit scena politică românească. În urma apariției știrii, AEP a transmis un comunicat prin care confirmă această vizită dar spune că este una parte dintr-un șir obișnuit de întâlniri. Anca Alexandrescu a dorit să demonteze acest comunicat.