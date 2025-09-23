Alertă în Franța, după ce un om a fost răpus de "boala legionarilor". Alte persoane sunt în stare gravă, autoritățile au deschis o anchetă

Foto: Profimedia
Foto: Profimedia

Alertă sanitară în Franța, după ce o persoană a murit, iar alte cinci au ajuns la spital, după ce au fost contaminate cu bacteria Legionella, cea care provoacă așa-numita „boală a legionarilor”. Bacteria se dezvoltă în instalații de apă caldă, sisteme de climatizare sau fântâni decorative.

Autoritățile sanitare franceze au confirmat un caz grav de contaminare cu legioneloză în regiunea Savoie, soldat cu un deces și cinci persoane internate în spital. Potrivit informațiilor publicate de Le Monde, ancheta epidemiologică este în desfășurare pentru a identifica sursa exactă a infecției.

Agenția Regională de Sănătate (ARS) a demarat măsuri de control și monitorizare a rețelelor de apă din zonă, iar populația a fost avertizată să evite contactul cu surse potențial contaminate.

Legioneloza este o boală infecțioasă cauzată de bacteria Legionella, care se transmite prin inhalarea vaporilor de apă contaminată, adesea provenind din instalații defectuoase de climatizare sau rețele de apă.

Caracteristici:

  • Bacteria Legionella pneumophila este cea mai frecvent implicată în cazurile de îmbolnăvire.

  • Se dezvoltă în instalații de apă caldă, sisteme de climatizare, fântâni decorative, jacuzzi, dușuri sau turnuri de răcire.

  • Nu se transmite de la om la om, ci prin inhalarea aerosolilor contaminați (picături fine de apă în suspensie).

Simptome ale legionelozei:

  • Febră mare

  • Tuse uscată

  • Dificultăți respiratorii

  • Dureri musculare și de cap

  • În cazuri severe, poate duce la pneumonie și complicații pulmonare

Cine e mai expus:

  • Persoanele în vârstă

  • Cei cu sistem imunitar slăbit

  • Fumătorii sau pacienții cu boli cronice

Este o boală tratabilă cu antibiotice, dar poate fi periculoasă dacă nu este diagnosticată la timp. Vrei să-ți arăt cum se face prevenția în clădiri publice sau acasă?