Autoritățile sanitare franceze au confirmat un caz grav de contaminare cu legioneloză în regiunea Savoie, soldat cu un deces și cinci persoane internate în spital. Potrivit informațiilor publicate de Le Monde, ancheta epidemiologică este în desfășurare pentru a identifica sursa exactă a infecției.

Agenția Regională de Sănătate (ARS) a demarat măsuri de control și monitorizare a rețelelor de apă din zonă, iar populația a fost avertizată să evite contactul cu surse potențial contaminate.

Legioneloza este o boală infecțioasă cauzată de bacteria Legionella, care se transmite prin inhalarea vaporilor de apă contaminată, adesea provenind din instalații defectuoase de climatizare sau rețele de apă.

Caracteristici:

Bacteria Legionella pneumophila este cea mai frecvent implicată în cazurile de îmbolnăvire.

Se dezvoltă în instalații de apă caldă, sisteme de climatizare, fântâni decorative, jacuzzi, dușuri sau turnuri de răcire.

Nu se transmite de la om la om, ci prin inhalarea aerosolilor contaminați (picături fine de apă în suspensie).

Simptome ale legionelozei:

Febră mare

Tuse uscată

Dificultăți respiratorii

Dureri musculare și de cap

În cazuri severe, poate duce la pneumonie și complicații pulmonare

Cine e mai expus:

Persoanele în vârstă

Cei cu sistem imunitar slăbit

Fumătorii sau pacienții cu boli cronice

Este o boală tratabilă cu antibiotice, dar poate fi periculoasă dacă nu este diagnosticată la timp. Vrei să-ți arăt cum se face prevenția în clădiri publice sau acasă?