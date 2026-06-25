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Sport· 1 min citire
Selecționerul Franței Didier Deschamps ratează meciul cu Norvegia, după decesul mamei sale
Didier Deschamps
Selecționerul naționalei Franței, Didier Deschamps, nu va fi prezent pe banca tehnică vineri, la ultimul meci al „cocoșilor galici” din Grupa I a Cupei Mondiale 2026, împotriva Norvegiei, după ce a aflat despre decesul mamei sale, a anunțat marți Federația Franceză de Fotbal.
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