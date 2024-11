SkyRun 2024: număr record de participanți și categorii dedicate copiilor

Ediția din acest an a înregistrat un record la numărul de participanți față de anul trecut când 600 de alergători s-au înscris în competiția caritabilă de referință.

Deși inițial competiția SkyRun 2024 a fost anunțată și programată pentru 700 de persoane, datorită cererii mari de participare locurile s-au suplimentat cu încă 80. Astfel, sâmbăta aceasta, 780 de alergători, adulți și copii, se vor alinia la start pentru a concura în 22 de subcategorii pentru 66 de cupe. Competitorii vor avea de urcat 620 de trepte până la linia de sosire de la etajul 31, ceea ce presupune o urcare de 108 metri.

„La cererea participanților de anul trecut, ediția SkyRun din acest an a introdus și o premieră: la eveniment s-au putut înscrie copii cu vârste între 7 și 13 ani și adolescenți între 14 și 17 ani. Prin categoria specială FunSkyRun, cei mai tineri participanți, până la 13 ani, vor avea ocazia să participe alături de un adult într-o cursă necompetitivă, unde accentul este pus pe bucuria mișcării făcute împreună. În același timp, adolescenții peste 14 ani vor putea să-și testeze abilitățile într-o competiție individuală, împărțită în subcategorii pentru băieți și fete. Am creat aceste două categorii speciale pentru ca aceștia să aibă oportunitatea de a face parte din această competiție într-un mod adaptat vârstei lor. Prin această inițiativă, ne propunem nu doar să încurajăm practicarea sportului de la o vârstă fragedă, ci și să asociem activitatea fizică cu distracție și bucurie”, declară Leo Forstner, Managing Director, RPHI România, compania care deține SkyTower.

Banii din taxele de înscriere vor fi donați către patru asociații caritabile

Anul acesta, toate fondurile strânse din taxele de participare la SkyRun 2024 vor fi donate către patru asociații caritabile: Climb Again, Mia’s Children, SOS Children Villages și Autism Voice. La înscrierea în concurs, fiecare concurent a avut posibilitatea de a alege către care dintre cele patru asociații se va transfera echivalentul taxei de înscriere.

Asociația Climb Again este o organizație non-profit care operează centre de alpinism indoor, unde sunt organizate sesiuni de terapie, de cățărare pentru copii și adolescenți cu diferite tipuri de dizabilități.

Mia’s Children este o organizație non-profit înființată și coordonată de doamna Mia Scarlat, care este activă din anul 1998. Copiii Miei oferă zilnic îndrumare, îngrijire și consiliere în desfășurarea activităților de instruire – educaționale, artistice, sportive, creative și de socializare – copiilor și tinerilor din mediile sociale defavorizate, care se află într-o situație de risc social major. Asociația s-a bazat pe visul de a salva copii și tineri din București și din împrejurimi care s-au confruntat cu neglijență, abandon sau abuz.

SOS Satele Copiilor, cu o activitate de peste 30 de ani în România, este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune este de a oferi o familie copiilor rămași fără sprijinul parental și de a-i susține și proteja pe cei care riscă să-l piardă.

Asociația Autism Voice, fondată în 2008, este prima asociație specializată în recuperarea copiilor cu autism, care a introdus în România posibilitatea formării specializate ABA a terapeuților.



Partenerii SkyRun 2024 includ: Magnor, Tinmar, WorldClass, Penny, Life Dental Spa, British Romanian Chamber of Commerce, Itsy Bitsy FM, Informateca si Pedagoteca.

Despre SkyTower

SkyTower București, deținută de Raiffeisen Property Holding International (RPHI), se înalţă la 137 de metri deasupra solului, cu 37 de etaje și o structură subterană de 60 de metri dedicată depozitării şi parcării. Turnul este prima clădire din lume care a primit certificarea SHORE PLATINUM, prima clădire de birouri din România certificată LEED Platinum for Operations and Maintenance şi deţine, de asemenea, certificarea Gold DGNB pentru clădiri sustenabile, evaluată de ÖGNI (Societatea Austriacă pentru Managementul Clădirilor Sustenabile).

SkyTower București este prima și în prezent singura clădire din România care a devenit membră a World Federation of Great Towers - WFGT. Ca membru al Federației Mondiale a Turnurilor Emblematice (WFGT), SkyTower este recunoscută pentru excelența și statutul său iconic.

În 2023, SkyTower București a primit două premii Romanian Property Awards: The Office Refurbishment Award și Office Interior Award, evidențiind designul și renovarea de înaltă calitate a zonelor sale comune și a spațiilor interioare de birouri.

În cadrul Galei Romanian Property Awards din 2024, SkyTower București a primit două premii - Sustainable Office Building Award și Office Architecture Award, ambele subliniind calitatea superioară a designului și facilităților de operare ale clădirii.

SkyTower oferă chiriașilor săi o gamă largă de facilități, inclusiv un restaurant gourmet panoramic - NOR, o grădină urbană cu design unic, cafe-bar-ul de specialitate Cafelier și Centrul de evenimente SkyHub, cu un auditoriu multifuncțional de înaltă tehnologie.

Pentru mai multe informații accesați: www.skytower.ro sau paginile de LinkedIn, Facebook și Instagram.