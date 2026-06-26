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Sport· 2 min citire
Patru romance, pe tabloul principal la Wimbledon. Sorana Cîrstea, singura cap de serie
Sorana Cîrstea (foto: profimedia)
Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu și-au aflat vineri adversarele din primul tur al tabloului principal de simplu feminin de la Wimbledon.
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