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Patru romance, pe tabloul principal la Wimbledon. Sorana Cîrstea, singura cap de serie

Sorana Cîrstea (foto: profimedia)

Sorana Cîrstea (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 13:57

Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu și-au aflat vineri adversarele din primul tur al tabloului principal de simplu feminin de la Wimbledon.

Sorana Cîrstea, locul 18 WTA și cap de serie 17, va debuta împotriva cehei Sara Bejlek (45 WTA), în timp ce Jaqueline Cristian (38 WTA) va avea parte de un meci dificil încă din primul tur, întâlnind-o pe americanca Iva Jovic (17 WTA, cap de serie 16).

Cîrstea, Cristian, Ruse și Begu și-au aflat adversarele la Wimbledon

Gabriela Ruse (105 WTA) o va înfrunta pe Caty McNally (SUA, 50 WTA), iar Irina Begu (211 WTA) va juca împotriva britanicei Katie Swan (196 WTA), beneficiară de wild card.

Favorita principală a turneului, Arina Sabalenka (Belarus), va juca primul meci la turneul pe iarba londoneză împotriva unei jucătoare venite din calificări, Teodora Kostovic.

Britanica Emma Răducanu, cap de serie 30, va evolua cu Antonia Ruzic (Croația), iar canadianca Bianca Andreescu, și ea venită din calificări, o va înfrunta pe Shuai Zhang (China).

Unul dintre cele mai așteptate meciuri ale primului tur o va aduce în față pe legendara Serena Williams, în vârstă de 44 de ani și beneficiară de wild card. Americanca revine pe gazonul de la Wimbledon și va juca împotriva australiencei Maya Joint (53 WTA), în vârstă de 20 de ani, o diferență de generații de 24 de ani între cele două protagoniste.

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