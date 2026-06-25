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Sport· 1 min citire
Echipa cu care ar putea semna Răzvan Lucescu. Românul s-ar putea întoarce în țara unde a mai antrenat
Răzvan Lucescu
Antrenorul român Răzvan Lucescu se află printre candidații pentru preluarea băncii tehnice a lui Al-Ittihad, după ce clubul saudit l-a demis pe portughezul Sergio Conceição.
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