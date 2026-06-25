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Echipa cu care ar putea semna Răzvan Lucescu. Românul s-ar putea întoarce în țara unde a mai antrenat

Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 15:45

Antrenorul român Răzvan Lucescu se află printre candidații pentru preluarea băncii tehnice a lui Al-Ittihad, după ce clubul saudit l-a demis pe portughezul Sergio Conceição.

Motivul despărțirii este un modest loc 5 în campionatul Arabiei Saudite, considerat un eșec total pentru un club cu ambițiile lui Al-Ittihad.

Potrivit presei din Arabia Saudită, pe lista scurtă se mai află Javier Aguirre, Veljko Paunovic și Jens Wissing.

Lucescu, dorit de Al-Ittihad

Lucescu nu este un nume nou în fotbalul saudit. Tehnicianul a antrenat-o pe rivala Al-Hilal între iulie 2019 și februarie 2021, iar bilanțul a fost impresionant: titlul de campion, Cupa Arabiei Saudite și Liga Campionilor Asiei — practic tot ce putea fi câștigat în acea perioadă.

Despărțire recentă de PAOK

Înainte de a deveni disponibil, Lucescu tocmai și-a încheiat al doilea mandat la PAOK Salonic, club patronat de Ivan Savvidis. Cele două perioade pe banca grecilor (2017–2019 și 2021–2026) l-au transformat într-o legendă a clubului: două titluri de campion din totalul de patru cucerite în cei 100 de ani de istorie ai lui PAOK, plus două Cupe ale Greciei.

Aproape că a adăugat și un al treilea titlu în sezonul 2017–2018, însă trofeul a ajuns la AEK Atena în urma unor decizii de arbitraj controversate și a unor incidente grave pe teren, un episod care a rămas întipărit în memoria suporterilor PAOK.

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