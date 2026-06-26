CSM București și Gloria Bistrița și-au aflat adversarele din grupele Champions League. Urmează dueluri de foc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 12:40

România va fi reprezentată de două echipe în noul sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce tragerea la sorți a stabilit componența grupelor competiției. CSM București a fost repartizată în Grupa A, iar Gloria Bistrița în Grupa B, una dintre cele mai dificile din istoria recentă a turneului.

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