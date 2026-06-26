CSM București și Gloria Bistrița și-au aflat adversarele din grupele Champions League. Urmează dueluri de foc

România va fi reprezentată de două echipe în noul sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce tragerea la sorți a stabilit componența grupelor competiției. CSM București a fost repartizată în Grupa A, iar Gloria Bistrița în Grupa B, una dintre cele mai dificile din istoria recentă a turneului.
CSM București, din nou în fața numelor grele ale Europei
Tragerea la sorți vine la scurt timp după cel mai bun sezon european al CSM din ultimii ani. Echipa din Capitală a ajuns în Final Four-ul EHF Champions League, la Budapesta, pentru prima dată după o pauză de opt ani, și a încheiat competiția pe locul 3, al treilea bronz european din istoria clubului, după sezoanele 2016/17 și 2017/18.
Campioana României a pierdut semifinala cu Metz Handball (27-32), dar a câștigat finala mică împotriva celor de la Brest Bretagne Handball (32-26). În noua grupă, CSM se va reîntâlni cu Brest, echipa pe care a învins-o la Budapesta, dar va da piept și cu Team Esbjerg, FTC-Toyota Kovács, RK Krim, BV Borussia Dortmund, Sola Handballklubb și OTP Group Buducnost.
Gloria Bistrița, în grupa campioanei Europei
Gloria Bistrița, prezentă în competiție cu loc direct, a primit o grupă extrem de dificilă. Cea mai puternică adversară este Metz Handball, proaspăta câștigătoare a Ligii Campionilor, după victoria din finala de la Budapesta cu Györ (31-29). Metz a devenit astfel primul club francez care cucerește trofeul EHF Champions League Women.
Alături de Metz, Gloria va înfrunta Györi Audi ETO KC, Odense Håndbold, HC Podravka, Storhamar Håndball Elite, HSG Blomberg-Lippe și Nykøbing Falster Håndbold.
Grupele EHF Champions League Women 2026/27
Grupa A: Team Esbjerg, CSM București, FTC-Toyota Kovács, Brest Bretagne Handball, RK Krim OTP Group Mercator, BV Borussia Dortmund, Sola Handballklubb, OTP Group Buducnost.
Grupa B: Metz Handball, Györi Audi ETO KC, Odense Håndbold, Gloria Bistrița, HC Podravka, Storhamar Håndball Elite, HSG Blomberg-Lippe, Nykøbing Falster Håndbold.
Noul sezon al EHF Champions League Women va debuta în weekendul 5/6 septembrie 2026, cu formatul competiției rămânând neschimbat, două grupe de câte opt echipe.