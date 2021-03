Golurile partidei au fost marcate de Robert Grecu, în minutul 28, din pasa lui Malele, care ulterior a punctat din penalty, în minutul 84, pentru FC Argeş, respectiv Vlad Achim, în minutul 71, pentru Dinamo, după ce a prins un şut care nu i-a dat nicio şansă portarului advers.

La finalul jocului, Ionel Gane şi-a anunţat demisia de la clubul din Ştefan cel Mare. Acesta a declarat că echipa are nevoie de o schimbare în acest moment, iar dacă ar fi câştigat meciul cu FC Argeş, tehnicianul spune că ar fi rămas în continuare la echipă.

,,A fost ultimul meci, eu mă opresc aici. Le-am mulţumit pentru momentele bune, dar e nevoie de o schimbare. Nu am ce să le reproşez la meciul de astăzi, am dominat, dar ne-a lipsit golul doi. Am luat decizia imediat după meci. Rămâne între noi cum au reacţionat băieţii. Dacă astăzi câştigam, rămâneam. Cred că e nevoie de o schimbare. Eu am făcut ce am putut, am rămas în momentele grele, dar asta a fost. Suporterii au dreptate când echipa nu merge.''

