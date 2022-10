Tânărul a primit sentința finală în dosarul în care a fost judecat pentru tentativă de omor, conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe și deținerea de droguri de risc, pentru consum propriu. Faptele pentru care a fost trimis în judecată s-au petrecut în noiembrie 2017.

Din cercetări a rezultat că acesta nu se împăcase cu ideea că fosta sa prietenă l-a părăsit, drept pentru acre o şicana, mai ales la locul de muncă.

Aşa s-a întâmplat şi în seara zilei de 18 noiembrie 2017, când a mers la restaurantul la care fosta sa iubită lucra şi a încercat să se aproipie de ea. Pentru că fata l-a refuzat, acesta a părăsit localul nervos şi agitat. El s-a oprit în zona podului din localitate, unde a așteptat-o să iasă de la serviciu.

Ancheta a arătat că atunci când a văzut-o apropiindu-se, acesta a pus autoturismul în mişcare şi a intrat "vădit intenţionat" pe contrasens. Impactul a fost destul de violent şi a pus în pericol victima.

El nu s-a oprit însă aici. Din contră, s-a deplasat la autoturismul fostei prietene, a deschis portiera, a tras-o afară de păr, după care a început să o târască spre balustradă, cu intenţia de a o arunca peste pod.

Norocul fetei a fost că a trecut cineva întâmplător pe acolo și a reușit să o salveze din mâinile bărbatului violent.

"Am încercat să-l imobilizez, iar el s-a retras, atunci am putut să trag fata spre mine. El a mai făcut doi-trei paşi spre mijlocul podului şi a strigat că se aruncă. Am încercat să-l opresc, dar nu am reuşit, am rămas cu haina lui în mână”, a povestit bărbatul, citat de Monitorul de Suceava.