Explozia prețurilor la energie electrică din ultima perioadă în România a devenit o problemă pentru din ce în ce mai mulți oameni.

Un maramureșean a găsit o soluție inedită nu doar pentu a face economie, ci pentru a scăpa definitiv de grija facturilor la curent electric.

Prin curtea gospodăriei sale din Vadu Izei trece un pârâu în care lumea din sat își spală hainele şi covoarele, acolo fiind și o moară veche de peste 100 de ani.

„Moara datează de prin 1886. După ce m-am căsătorit, am găsit actele cu instalaţia hidromecanică a moşului lui socru şi am dorit să am şi o moară”, povesteşte Mihai Bledea, care e proprietarul morii.

După ce oamenii din zonă nu s-au mai dus cu porumbul la măcinat, maramureșeanul n-a vrut să lase moara în ruină și a transformat-o, montând mai multe elemente moderne.

În acest fel, cu ajutorul apei, a ajuns să o folosească pentru a produce energie electrică.

„Dacă cobor pârâul mai jos, atunci apa trece peste roată şi nu mai angrenează. Dacă ridic apa spre roată, am axul intermediar şi am nevoie să îmi scot 3.000 de rotații pe minut”, a declarat maramureșeanul inventiv.

Mihai Bledea a explicat cum pornește toată „instalația” de curent: „Aprind două becuri, bag în priză și se aprinde becul de acolo”.

Sistemul inventat de el îl scutește de grija facturilor.

Mihai Bledea povestește că moara modificată produce şapte kilowați, în timp ce în gospodărie consumă doar patru kilowați. Iar planurile sale nu se opresc aici.

„Vreau să măresc capacitatea roții morii. Dimensiunea ar trebui să o fac undeva la 2 metri și ceva, până am cotă zero de la apă, să o poată învârti bine”, a explicat Mihai Bledea la un post TV.

„Nu sting becurile, şi așa nu plătesc. Apa oricum curge", a mai declarat Mihai Bledea.

Vecinii se gândesc acum să îi urmeze exemplul.