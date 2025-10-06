”Începe livrarea căldurii pentru cei peste 1.040.000 de bucureşteni racordaţi la reţeaua de termoficare. Urmează lunile reci şi ştiu cât de mult contează ca, în fiecare bloc şi în fiecare apartament, să fie cald”, a swcris, luni, pe Facebook, Stelian Bujduveanu.

Primarul general interimar a precizat că echipele Termoenergetica sunt în teren, intervin rapid acolo unde apar defecţiuni şi oferă sprijin asociaţiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire.