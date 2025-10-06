Se dă CĂLDURĂ în caloriferele bucureștenilor branșați la rețeaua de termoficare din București. Echipele sunt deja în teren pentru eventuale defecțiuni

Bucureștenii branșați la sistemul centralizat de termoficare vor simți căldură în calorifere, începând de luni. Potrivit datelor oficiale ale Primăriei Generale, confortul termic al peste un milion de bucureșteni depinde de funcționarea sistemului centralizat, iar echipele Termoenergetica sunt deja pe teren, pentru a interveni la eventuale disfuncționalități. Anunțul vine în ziua în care meteorologii au anunțat o răcire accentuată a vremii în toată țara.

”Începe livrarea căldurii pentru cei peste 1.040.000 de bucureşteni racordaţi la reţeaua de termoficare. Urmează lunile reci şi ştiu cât de mult contează ca, în fiecare bloc şi în fiecare apartament, să fie cald”, a swcris, luni, pe Facebook, Stelian Bujduveanu.

 
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului, dar, având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare şi faptul că există încă asociaţii care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimţi gradual.
 
De altfel, Termoelectrica a transmis că în zonele în care mai sunt lucrărili în derulare la rețeau de termoficare pot apărea temporar disfuncționalități.

Zonele în care pot apărea, totuși, probleme, conform Termoenergetica

 