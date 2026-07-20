Procesul crimei lui Adrian Kreiner, suspendat temporar. Unul dintre condamnați cere strămutarea dosarului

Procesul privind uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner a fost suspendat temporar, după ce unul dintre cei trei condamnați în primă instanță a cerut ca dosarul să fie judecat de o altă instanță. Solicitarea urmează să fie analizată de Înalta Curte de Casație și Justiție, iar până la o decizie, judecarea apelului nu poate continua.
Curtea de Apel Alba Iulia stabilise un nou termen pentru luni, 20 iulie, însă dosarul a fost amânat după cererea formulată de Costinel-Cosmin Zuleam. Înalta Curte va analiza solicitarea de strămutare pe 23 septembrie, iar Curtea de Apel Alba Iulia a fixat un nou termen pentru 28 septembrie, în cazul în care dosarul va rămâne la aceeași instanță.
Costinel-Cosmin Zuleam a cerut mutarea procesului
Costinel-Cosmin Zuleam, considerat cel care ar fi pus la cale uciderea omului de afaceri din Sibiu, a solicitat strămutarea dosarului. El a fost condamnat în primă instanță, în lipsă, la 30 de ani de închisoare pentru furt calificat, complicitate la furt calificat, tâlhărie calificată și omor calificat.
Ulterior, Zuleam a fost găsit, adus în România și încarcerat. Cererea sa va decide dacă apelul va continua la Curtea de Apel Alba Iulia sau dacă dosarul va fi trimis unei alte instanțe.
Ce pedepse au primit cei trei condamnați
Marian-Cristian Minae, zis „Pușcărie”, și Laurențiu Ghiță au fost condamnați la detenție pe viață. Cei doi, ambii recidiviști, au fost găsiți vinovați de furt calificat, tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și omor calificat. Prin aceeași decizie, instanța a stabilit ca profilurile genetice ale celor trei condamnați să fie introduse în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare. Hotărârea Tribunalului Alba nu este definitivă și a fost atacată cu apel.
Cei trei condamnați au fost obligați să achite Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu suma de 13.723,92 lei, reprezentând daune materiale. Instanța de fond a stabilit și plata unor despăgubiri către alte victime și către persoanele care s-au constituit părți civile în dosar, conform News.ro.
Adriana Viliginschi, partenera omului de afaceri, ar urma să primească 33.644 de lei cu titlu de daune materiale și 150.000 de euro daune morale. Fiica lui Adrian Kreiner ar trebui să fie despăgubită cu 300.000 de euro pentru prejudiciul moral suferit.
Ceasurile de lux ar urma să fie restituite fiicei lui Adrian Kreiner
Instanța a mai decis ca, după rămânerea definitivă a sentinței, fiicei omului de afaceri să îi fie restituite ceasurile de lux furate de la Adrian Kreiner. Aplicarea tuturor acestor măsuri depinde însă de soluția definitivă care va fi pronunțată în dosar. Până la judecarea cererii de strămutare, procesul rămâne suspendat. Următorul pas va fi decizia Înaltei Curți din 23 septembrie, care va stabili unde va continua judecarea apelului.