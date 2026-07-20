Procesul crimei lui Adrian Kreiner, suspendat temporar. Unul dintre condamnați cere strămutarea dosarului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 15:39

Procesul privind uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner a fost suspendat temporar, după ce unul dintre cei trei condamnați în primă instanță a cerut ca dosarul să fie judecat de o altă instanță. Solicitarea urmează să fie analizată de Înalta Curte de Casație și Justiție, iar până la o decizie, judecarea apelului nu poate continua.

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