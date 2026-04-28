Jaf incredibil într-un hotel din Băile Herculane. Hoții au plecat cu paturi, farfurii și chiar componente electrice

Sursă: IPJ

Un caz ieșit din tiparele obișnuite a ajuns în atenția polițiștilor din Băile Herculane, după ce doi bărbați, în vârstă de 31 și 36 de ani, sunt suspectați că au furat în repetate rânduri bunuri dintr-un hotel închis de mai mult timp. Valoarea totală a prejudiciului a fost estimată la aproximativ 102.000 de lei.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, cei doi ar fi profitat de faptul că imobilul nu mai era folosit și, în lipsa unei supravegheri permanente, ar fi intrat în clădire de mai multe ori.

Au dispărut paturi, mobilier și componente din instalația electrică

Din interiorul hotelului nu au fost sustrase doar obiecte mici și ușor de transportat, ci și bunuri de dimensiuni mari sau elemente tehnice. Printre obiectele dispărute se numără paturi, scaune, platouri, farfurii, dar și componente ale panourilor electrice aflate atât la parter, cât și la etajele superioare ale clădirii.

Diversitatea bunurilor furate a atras imediat atenția anchetatorilor, care iau în calcul faptul că totul nu s-a întâmplat într-o singură noapte.

Anchetatorii cred că furtul s-a produs în mai multe etape

Primele date din anchetă indică faptul că nu a fost vorba despre un furt de moment, ci despre mai multe acțiuni succesive desfășurate într-o perioadă mai lungă.

Această ipoteză este susținută tocmai de numărul mare și varietatea obiectelor dispărute, de la piese de mobilier până la elemente din instalația electrică. O astfel de abordare este considerată atipică și rar întâlnită în dosarele de acest tip.

Percheziții în stațiune și prejudiciu recuperat integral

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară în Băile Herculane.

În urma descinderilor, toate bunurile sustrase au fost recuperate, potrivit autorităților.

Pe baza probelor adunate până în acest moment, bărbatul în vârstă de 31 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Caraș-Severin.

În paralel, cercetările continuă și în ceea ce îl privește pe celălalt suspect, în vârstă de 36 de ani.

Dosar penal pentru furt calificat

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat și încearcă acum să stabilească întreaga activitate infracțională.

Anchetatorii verifică inclusiv dacă în acest caz ar putea fi implicate și alte persoane.

Totodată, cazul readuce în atenție problema clădirilor abandonate sau nefuncționale, în special în zonele turistice, unde lipsa supravegherii transformă adesea astfel de spații în ținte ușoare pentru hoți.