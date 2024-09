Pe lângă faptul că locuința le-a fost distrusă în totalitate, aceștia se luptă și cu boli nemiloase.

Bolnavi în stare gravă, la mila vecinilor după inundații

Bărbatul este imobilizat la pat, iar acum stă prin vecini, după ce a fost salvat din calea apelor de patru tineri cu inimă mare.

Iar soția bărbatului este dependentă de un aparat de oxigen, care, însă, s-a stricat în urma puhoaielor.

„Soțul meu are cancer, ciroză la ficat. Sunt operată la inimă, am stent...am aparat pentru apnee în somn și mi s-a stricat acum. Mi se oprește inima în somn. Soțul e imobilizat la pat, la vecini. Frigiderul era nou, are două săptămâni. Nu mai avem nimic. Aici cad pereții...oameni la 63 de ani...unde ne ducem iarna?”, a declarat femeia.