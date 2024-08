Vaslui - Drama a trei frați care nu au bani de rechizite pentru școală

Mama acestor copii neajutorați a rămas văduvă după ce soțul ei a murit spulberat de un autoturism, chiar pe trecerea de pietoni. De atunci, femeia se chinuie să pună de mâncare pe masă. În plus, cea mai mică fetiță a acesteia are doar un an și patru luni.

„Mie cel mai mult la școală îmi place să ridic mâna sus și să o întreb pe doamna... mie îmi place cel mai mult la școală să scriu.”, spun copiii.

Aceste fetițe doar visează la rechizitele pe care alți copii le primesc fără să clipească de la părinți. Mama lor a absolvit doar două clase și își dorește ca micuții să aibă un viitor mai bun.

O asociație a aflat de drama prin care trec acești copii și s-a decis să le facă povestea publică, astfel ca oamenii cu suflet mare care și-ar dori să ajute, să o poată face. Dacă vreți să le aduceți zâmbetul pe față acestor fete, puteți dona în contul de mai jos.

Titular: ASOCIAȚIA MGM RON: RO92 RNCB 0234 1679 3413 0001