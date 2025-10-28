Uleiul de oregano: cel mai puternic antiviral natural

Ce face uleiul de oregano atât de special

Eficiența sa se datorează în principal compușilor activi carvacrol și timenol, substanțe cu acțiune antivirală, antibacteriană și antifungică dovedită, scrie dcmedical.ro. Studiile moderne au arătat că uleiul de oregano poate inhiba replicarea virusurilor, împiedicând răspândirea lor în organism.

Cercetările au indicat efecte benefice împotriva unor virusuri precum:

- virusul gripal (Influenza)

- rotavirusul

- virusul herpes simplex

- norovirusul (responsabil de numeroase toxiinfecții alimentare)

- unele tulpini de coronavirus uman

Uleiul de oregano: beneficii demonstrate sau susținute de studii

Antiviral și antibacterian

Uleiul de oregano distruge membranele celulelor patogene și oprește multiplicarea lor.

Antifungic

Uleiul de oregano eficient în combaterea infecțiilor cu Candida și a altor ciuperci.

Antioxidant puternic

Uleiul de oregano reduce inflamația și stresul oxidativ, sprijinind sistemul imunitar.

Susține sănătatea respiratorie

Uleiul de oregano ameliorează tusea, sinuzita și infecțiile de gât.

Uleiul de oregano ajută digestia și echilibrul intestinal și combate bacteriile și paraziții intestinali.