Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din California, Riverside (UCR) atrage atenția asupra efectelor dăunătoare ale uleiului de soia asupra microbiomului intestinal.

Deși este considerat un "ulei sănătos" datorită conținutului de grăsimi nesaturate, cercetarea arată că un consum ridicat de ulei de soia poate favoriza inflamațiile intestinale și crește riscul de boli inflamatorii intestinale (IBD), precum colita ulcerativă.

Uleiul de soia este cel mai consumat ulei alimentar din Statele Unite și este tot mai prezent și în alte țări mari, inclusiv Brazilia, China și India. În SUA, acesta a devenit un produs de bază în anii 70, odată cu extinderea culturilor de soia pentru furaje, uleiul fiind un produs secundar ieftin și abundent.

Cum afectează uleiul de soia flora intestinală

Acidul linoleic - componenta cheie care hrănește bacteriile dăunătoare

Principalul vinovat, potrivit studiului, este acidul linoleic, un acid gras esențial care reprezintă aproximativ 19% din compoziția uleiului de soia.

Deși organismul are nevoie de o cantitate mică (1-2% din aportul energetic zilnic), consumul modern ajunge la 8-10%, în mare parte din cauza produselor procesate, scrie dcmedical.ro.

"Excesul de acid linoleic afectează negativ microbiomul intestinal", explică Poonamjot Deol, cercetător în Departamentul de Microbiologie și Patologie a Plantelor.

Acidul linoleic hrănește bacteriile dăunătoare E. coli invazive, care se înmulțesc rapid, în timp ce bacteriile benefice mor, slăbind protecția naturală a intestinului.