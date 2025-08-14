Totul a început cu un set de analize de rutină pe care le-a făcut bărbatul și care au arătat o creștere ușoară a bilirubinei și deficit de vitamina D. La scurt timp după ce a început să ia un supliment de vitamina D3, fără recomandare medicală, a dezvoltat un icter pronunțat, iar investigațiile efectuate în acest sens au dus la un diagnostic dur, de colangiocarcinom, un cancer al căilor biliare intrahepatice. Tumora era de mari dimensiuni, dar localizată, așa că medicul chirurg la care a mers inițial a decis că se poate interveni chirurgical. Au fost rezecate astfel două segmente hepatice, iar ulterior pacientul a urmat tratament oncologic în Austria: chimioterapie și imunoterapie. După revenirea în România, a mai continuat cu câteva ședințe de chimioterapie, pentru a reduce riscul de recidivă. În final, un examen PET – CT a confirmat remisia completă a bolii, iar Florin era fericit că își poate trăi viața în continuare.

Liniștea lui nu a durat prea mult, pentru că la câteva luni după încheierea tratamentului, în urma unor investigații de control, s-au descoperit patru noi mici leziuni în zone diferite ale ficatului. A trimis rezultatele acestor investigații la același medic care-l tratase în Viena și i-au fost recomandate noi ședințe de chimioterapie. De data aceasta, Florin a cerut și părerea unui expert român, recunoscut pentru rezultatele obținute în chirurgia ficatului - Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, medic primar Chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR.

După un consult de specialitate și analizarea tuturor documentelor medicale și ținând cont de faptul că bărbatul nu se mai încadra în criteriile de eligibilitate pentru primirea unui ficat de la donator în moarte cerebrală, Prof. Dr. Vlad Brașoveanu i-a spus bărbatului că singura opțiune terapeutică în cazul său era transplantul hepatic de la donator viu. Pentru identificarea unui donator compatibil au fost testați mai mulți membri ai familiei, printre care și soția, care s-a dovedit a fi și compatibilă.

Transplantul hepatic a fost realizat la Spitalul Clinic SANADOR, de o echipă multidisciplinară condusă de Prof. Dr. Vlad Brașoveanu. Lobul drept al ficatului donatorului a fost recoltat minim invaziv, prin laparoscopie 3D, care reduce semnificativ trauma pentru donator și ușurează recuperarea. Acesta a fost transplantat bărbatului, întreaga intervenție desfășurându-se fără complicații, cu rezultate excelente postoperatorii și cu reluarea rapidă a unei vieți normale pentru ambii soți.

Pacienții cu afecțiuni hepatice au acces la SANADOR la consulturi de specialitate și investigații avansate, într-o abordare multidisciplinară integrată, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător. Pentru a putea asigura servicii personalizate fiecărui pacient în parte, Centrul Integrat de Excelență în Boli Hepatice SANADOR reunește medici cu experiență vastă în chirurgia hepatică și transplant hepatic, dar și din alte specialități implicate în managementul bolilor hepatice.

Atunci când există indicații pentru tratament chirurgical, operațiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I. De altfel, Spitalul Clinic SANADOR este singurul spital privat din România unde s-au realizat transplanturi hepatice de la donator în viață. Transplantul hepatic de la donator viu este una dintre cele mai dificile operații din chirurgia generală, necesitând a fi realizat în centre specializate, moderne, de o echipă medicală multidisciplinară, cu multă experiență în efectuarea acestui tip de intervenție.