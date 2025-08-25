Teste genetice pentru tratamentul personalizat al cancerului

Pentru a prezice eficiența tratamentului, se folosesc teste genetice care arată prezența unor gene în celulele canceroase, care indică un posibil răspuns la tratamentele țintite.

Testările genetice pentru tratamentul personalizat al cancerului sunt recomandate de medicul oncolog în cancere precum cel de sân, colorectal, ovarian, pulmonar sau în unele tipuri de cancer de piele, pentru a decide dacă sunt indicate terapii țintite, imunoterapie sau dacă anumite tratamente trebuie evitate din cauza lipsei de eficiență. Mergi la medic! Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro