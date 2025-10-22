Terapia care reduce colesterolul cu aproape 50%

Cercetătorii au dezvoltat o nouă terapie bazată pe ADN care reduce semnificativ colesterolul prin "tăcerea" genei PCSK9 - fără efectele secundare ale statinelor.

Când nivelul colesterolului din sânge crește prea mult, se instalează hipercolesterolemia, o afecțiune care afectează arterele și crește riscul de boli cardiovasculare grave.

Cum funcționează noua terapie ADN

Gena PCSK9 (protein convertase subtilisin/kexin type 9) controlează numărul receptorilor care elimină colesterolul "rău" (LDL-C) din sânge. Când activitatea acestei gene este crescută, nivelul colesterolului LDL crește, ceea ce duce la deteriorarea vaselor de sânge.

Cercetătorii au reușit să blocheze activitatea genei PCSK9 cu ajutorul unor molecule speciale numite polipurine hairpins (PPRH), scrie dcmedical.ro. Aceste molecule acționează la nivelul ADN-ului, împiedicând transcrierea genei și reducând astfel producția proteinei PCSK9.

Cum scade colesterolul

Inhibarea genei PCSK9 determină o creștere a numărului de receptori LDL la nivelul celulelor, ceea ce permite o curățare mai eficientă a colesterolului din sânge. Rezultatul este o reducere semnificativă a colesterolului circulant și o protecție sporită împotriva bolilor de inimă.