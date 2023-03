„Ne-am alăturat tuturor acestor demersuri. România împreună cu alte nouă state europene au făcut acest lucru. Încă de acum multe luni am notificat Comisia Europeană, am notificat producătorii de vaccin în acest sens. (...) Este inadmisibil ca produse care nu sunt folosite să fie cumpărate în cantități mari și apoi distruse. (...) Ar mai fi opt milioane de doze pe anul trecut, iar pentru anul în curs nu am luat nicio doză din cele 19 milioane care reprezintă angajamentul Românuiei.”, a afirmat Alexandru Rafila.

Ministrul sănătăţii din Bulgaria, Asen Medjdiev, a declarat că vaccinurile împotriva COVID-19 sunt ineficiente împotriva noilor variante, subliniind că ţara sa refuză să le mai achiziţioneze. El a mai spus că a cerut Comisiei Europene rezilierea contractului cu Pfizer.

„Vaccinurile împotriva COVID-19 sunt ineficiente împotriva noilor variante. Populaţia nu are nevoie de vaccinuri în acest moment, nici la noi şi nici în Uniunea Europeană. Bulgaria refuză să le cumpere în viitor”, a spus Asen Medjdiev la BNT.