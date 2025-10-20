Peste 95% dintre cazurile de cancer de col uterin sunt cauzate de HPV

"Vaccinarea HPV este importantă pentru noi toți și cred că este rolul nostru, al tuturor, dar în special al dumneavoastră, al medicilor, să o promovăm către pacienți cât se poate de mult. N-am fost și nu voi fi niciodată de acord cu vaccinarea obligatorie, dar doresc ca oamenii să aleagă dacă se vaccinează sau nu în cunoștință de cauză, iar pentru asta trebuie să-i informăm corect", a spus dr. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Peste 95% dintre cazurile de cancer de col uterin sunt cauzate de infecţia cu virusul papiloma uman (HPV). România are cea mai mare incidență a Cancerului de Col Uterin din UE și cea mai mare mortalitate prin cancerul de col uterin din UE.

Sunt recomandate: efectuarea periodică a testelor Babeș-Papanicolau, începând cu vârsta de 21 de ani, testare HPV, cotestarea și vaccinarea anti HPV.

În ultimii 3 ani, la S.U.U.B. au fost 246 paciente cu tumori maligne de col uterin, 444 de paciente diagnosticate cu displazii de col uterin ( tumori de col uterin cu evoluții imprevizibile) și 1074 de paciente cu diverse tipuri de leziuni de col uterin.