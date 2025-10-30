O femeie din Sydney a declarat recent că nu avea nicio idee că latte-ul ei zilnic cu matcha i-ar putea afecta sănătatea, până când a început să aibă dureri de cap, unghii și păr fragile și să observe că se învinețea ușor.

Analizele de sânge au arătat că avea un deficit sever de fier.

Matcha este o pudră fină obținută din frunzele uscate și măcinate de ceai verde (Camellia sinensis). A devenit extrem de populară în ultimii ani, atât ca băutură, cât și ca aromă în diverse preparate – de la prăjituri până la înghețată.

Conține fibre alimentare, polifenoli și cofeină, iar consumată moderat, poate susține sănătatea creierului și tensiunea arterială. Totuși, cercetările arată că un consum ridicat de ceai verde poate fi asociat cu niveluri mai scăzute de fier în sânge.

Fierul, un nutrient esențial

Fierul transportă oxigenul în organism și are rol în numeroase procese biologice. Corpul nu îl poate produce singur, astfel că trebuie adus prin alimentație. Însă absorbția fierului poate fi împiedicată de anumiți factori dietetici: cafea, vin roșu, alimente bogate în calciu și, da, și matcha.

Femeile aflate la vârsta fertilă au un risc mai mare de deficit de fier din cauza pierderilor menstruale. Simptomele includ oboseală, slăbiciune, amețeli, unghii fragile și căderea părului.

Cum influențează matcha nivelul de fier?

Două componente ale ceaiului verde - polifenolii și acidul fitic - împiedică absorbția fierului. Ambele au și efecte benefice (precum reducerea riscului de diabet de tip 2), însă legarea lor de fier face ca organismul să nu îl mai poată folosi eficient, scrie dcmedical.ro.

Aceste substanțe nu se găsesc doar în matcha, ci și în alte tipuri de ceai, cafea, fructe de pădure, nuci, leguminoase și cereale.