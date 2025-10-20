Dintre acestea, 39 sunt cazuri confirmate, iar 8 sunt cazuri probabile. Potrivit INSP, în aceeași perioadă a fost înregistrat un deces cauzat de infecția cu virusul West Nile.

Cazurile au fost raportate în: București (15) și în județele Alba (1), Brăila (5), Botoșani (1), Cluj (1), Dolj (1), Dâmbovița (1), Galați (6), Ilfov (4), Iași (2), Prahova (1), Sibiu (1), Sălaj (1), Timiș (3), Teleorman (1), Tulcea (1), Vâlcea (1), Vrancea (1).

Este vorba despre 22 persoane din grupa de vârstă 70 - 79 de ani, 10 din grupa de vârstă 60 - 69 de ani, șapte de 50 - 59 de ani, două din grupa de vârstă 40 - 49 de ani, patru din grupa de vârstă peste 80 de ani și câte una din grupele de vârstă 10 - 19 ani și 30 - 39 de ani.

În acest context, specialiștii INSP fac mai multe recomandări pentru populație:

* să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;

* să utilizeze substanțe chimice repelente pentru țânțari;

* să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă (prin plase de protecție la ferestre);

* să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei;

* să îndepărteze recipientele de apă stătută și gunoiul menajer din gospodărie.