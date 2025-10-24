Astfel, în săptămâna 13 - 19 octombrie s-au înregistrat cu 2,4% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (84.736) și cu 3,1% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (89.574). Variația în plus față de media calculată de 86.016 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018 - 2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 0,9%.

În același interval au fost înregistrate 355 de cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 296 de cazuri în aceeași săptămână a sezonului precedent și două cazuri de gripă confirmată de laborator (cu virus gripal A nesubtipat).

De la începutul sezonului au fost raportate șase cazuri de gripă confirmate de laborator, din care trei cazuri cu virus gripal B, trei cazuri cu virus gripal A nesubtipat.

Până la data de 19 octombrie au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări un număr de 519.714 persoane vaccinate antigripal, din care 510.700 din grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat.