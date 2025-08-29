Dincolo de impactul asupra sănătății, filtrele reprezintă o sursă majoră de poluare. Fabricate din acetat de celuloză – un tip de plastic care nu se biodegradează – ele se transformă în microplastice ce ajung în râuri, oceane și soluri. Cu peste 4,5 trilioane de mucuri de țigară aruncate anual, aproximativ 800.000 de tone de plastic ajung în natură în fiecare an, scrie MenaFN.

Soluții false și reglementări insuficiente

Deși unele companii de tutun s-au adaptat trendurilor moderne și promovează filtre „biodegradabile”, acestea nu oferă niciun avantaj real ca protecție și continuă să polueze. Mai mulți cercetători și activiști de mediu au invocat faptul că alte produse din plastic de unică folosință, precum paiele sau pungile, au fost interzise în multe țări, însă filtrele de țigări au scăpat de aceste reglementări stricte.

Un moment decisiv pentru schimbare

Organizații precum OMS, Action on Smoking and Health și Stop Tobacco Pollution Alliance cer interzicerea completă a filtrelor. Un astfel de pas ar elimina o sursă majoră de poluare, ar reduce percepția falsă de siguranță și ar putea contribui la scăderea numărului de fumători.

Orașul Santa Cruz din California a făcut deja acest pas în 2024, interzicând filtrele de țigări. La Geneva, liderii mondiali negociază un tratat ONU care ar putea include interdicții globale asupra acestor produse.

O estimare din iulie anul acesta era că scurgerile chimice toxice provenite din mucurile de țigară generează costuri anuale de curățare de 26 miliarde de dolari, la nivel mondial.