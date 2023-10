Oamenii de știință au descoperit motivul biologic pentru care ne îmbolnăvim mai mult de boli respiratorii iarna. Aerul rece dăunează răspunsului imunitar care are loc în nas, conform unui studiu citat de publicaţia 360medical.ro.

Scăderea temperaturii dinăuntrul nasului ucide miliarde de celule care luptă împotriva infecţiilor

Reducerea temperaturii din interiorul nasului cu doar 5 grade Celsius ucide aproape 50% din miliardele de celule utile care luptă împotriva bacteriilor și a virusurilor din nări, potrivit unui studiu din 2022, publicat în revista The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Astfel, pierdem jumătate din imunitate doar prin această mică scădere a temperaturii, explică autorul studiului. Cercetătorii atenționează însă că acestea sunt studii in vitro, ceea ce înseamnă că, deși se utilizează țesut uman în laborator pentru a studia acest răspuns imunitar, nu este un studiu care se desfășoară în interiorul nasului real al cuiva, și adesea, concluziile studiilor in vitro sunt confirmate in vivo, dar nu întotdeauna.

Masca, nu doar barieră în calea virușilor și microbilor, ci și pulover pentru nas

Celulele din organism conțin, de asemenea, un ucigaș viral numit micro ARN, care atacă germenii invadatori. Cu toate acestea, EV-urile din nas conțineau de 13 ori mai multe secvențe de micro ARN decât celulele normale, a constatat studiul. Așadar, nasul vine la luptă înarmat cu niște superputeri suplimentare.

Nu numai că măștile ne protejează de inhalarea directă a virusurilor, dar este ca și cum ați purta un pulover pe nas, încălzindu-l”, spune el. Specialiștii spun că, cu cât putem menține mai cald mediul intranazal, cu atât mai bine va putea funcționa acest mecanism de apărare imunitară înnăscută.