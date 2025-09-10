Se manifestă prin usturime sau durere la urinare, nevoia de a merge des la toaletă, urină tulbure, închisă la culoare ori cu miros neplăcut. În forme mai severe pot apărea febră, frisoane și dureri lombare sau pelvine.

Tratamentul se face de obicei cu antibiotice prescrise de medic. Automedicația este periculoasă, pentru că poate agrava boala și favorizează dezvoltarea rezistenței bacteriilor la antibiotice. În cazul infecțiilor recurente, medicul poate recomanda tratament preventiv sau schimbarea anumitor obiceiuri. Hidratarea, igiena corectă și prezentarea la medic sunt esențiale pentru evitarea complicațiilor sau reapariția infecției urinare. Mergi la medic! Ai grijă de tine!

