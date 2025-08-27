Simptomele sunt nespecifice și pot include oboseală, insomnie, dureri difuze, tulburări digestive, modificări de greutate sau anxietate și depresie. Factorii de risc includ stresul, fumatul și consumul de alcool, alimentația dezordonată și sedentarismul.

Pentru a ține sub control inflamația cronică, este necesară o alimentație sănătoasă, care să includă suplimente naturale și alimente antiinflamatoare. De asemenea, sunt importante mișcarea, renunțarea la fumat și alcool, somnul bun și gestionarea stresului. Pe lângă acestea, medicii recomandă tratamente specifice care reglează reacțiile exagerate ale sistemului imunitar.

Mergi la medic! Ai grijă de tine!

