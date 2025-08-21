Cu un cancer colorectal a fost diagnosticat și Dumitru, un bărbat în vârstă de 70 de ani. Acesta a suferit ani de zile de disconfort abdominal și intestinal, pentru care a mers la mai mulți medici, a făcut numeroase investigații, fără a i se stabili însă diagnosticul corect.

Și asta până într-o zi când, în urma unei recomandări, bărbatul a ajuns la Dr. Eliza Gangone, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR. Medicul i-a recomandat mai multe investigații, printre care examen RMN, CT și colonoscopie. Rezultatele au arătat că pacientul avea o tumoră la colon de 3 kilograme.

„Burta lui arăta ca unei femei însărcinate în șase luni, iar un medic care ii făcuse ecografii și intervenții laser la vezică a ratat această tumoră despre care doamna doctor a zis ca o simți la palpare. Pentru noi, acest diagnostic a fost șocant”, a povestit fiica pacientului.

Dimensiunea tumorii impunea o intervenție complexă de chirurgie oncologică, Dr. Eliza Gangone realizând o exenterație pelvină totală. Procedura chirurgicală implică îndepărtarea în întregime sau în mare parte a organelor pelvine afectate, pentru a crește șansele de supraviețuire ale pacientului. În cazul lui Dumitru, cancerul era mult extins în pelvis, afectând și alte organe. Bărbatul a avut nevoie de urostomă și colostomă. Ulterior, când starea de sănătate i-a permis, la aproximativ un an de la exenterația pelvină totală, care a fost un succes, Dumitru a revenit la Spitalul Clinic SANADOR pentru o altă intervenție chirurgicală, respectiv una de reconstrucție și eliminare a colostomei și urostomei. Și această intervenție s-a desfășurat fără probleme, bărbatul s-a recuperat într-un timp scurt, iar în prezent se simte foarte bine și se bucură de viață.

La SANADOR, pacienții au acces la consultații de specialitate și investigații specifice, inclusiv colonoscopie, pentru diagnosticul corect al cancerului colorectal și stabilirea tratamentului corespunzător pentru fiecare pacient în parte.

Atunci când este indicat tratament chirurgical, intervențiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR de medici chirurgi cu experiență în efectuarea chiar și a celor mai complexe operații, precum extenterația pelvină totală, într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.

În funcție de recomandarea medicală, tratamentul chirurgical pentru cancerul colorectal este realizat la Spitalul Clinic SANADOR atât prin operație clasică, deschisă, cât și prin proceduri minim invazive, de chirurgie laparoscopică sau chirurgie robotică. Operațiile robotice sunt efectuate cu unul dintre cele mai performante sisteme chirurgicale robotice disponibile în acest moment în lume, da Vinci Xi, cu avantaje multiple pentru pacienți.