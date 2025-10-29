Cel mai puternic, dar subestimat, medicament natural

Lipsa somnului este una dintre cele mai mari amenințări tăcute la adresa sănătății moderne.

Numeroase studii demonstrează că somnul este nu doar o nevoie biologică, ci și un veritabil tratament natural, cu efecte regenerative asupra întregului organism.

Somnul nu este o pauză pasivă, ci o activitate intensă pentru creier și corp. În timpul somnului profund, organismul eliberează hormoni esențiali pentru creștere, repararea țesuturilor și reglarea metabolismului. Tot acum, sistemul imunitar se fortifică, iar creierul elimină "deșeurile" metabolice printr-un mecanism numit sistem glinfatic, scrie dcmedical.ro.

Potrivit unui studiu publicat în Science Translational Medicine, lipsa somnului perturbă acest proces de „curățare cerebrală”, crescând riscul de boli neurodegenerative precum Alzheimer sau Parkinson.

Cercetările arată o legătură directă între somnul insuficient și bolile cardiovasculare. Un studiu amplu publicat în European Heart Journal a arătat că persoanele care dorm mai puțin de 6 ore pe noapte au un risc cu până la 48% mai mare de a dezvolta boli coronariene, comparativ cu cei care dorm între 7 și 8 ore.

Somnul reglează tensiunea arterială, reduce inflamația și menține echilibrul hormonal care influențează funcția cardiacă.