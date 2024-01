O cercetare publicată în Nature Communications și realizate de către specialiștii din cardul Universităților UCL, Oxford și Cambridge, alături de cei de la Spitalul Royal Free, dovedește pentru prima dată legătura directă dintre consumul rapid de alcool și riscul crescut de ciroză. Analiza a vizat obiceiurile de consum a peste 312.000 de britanici. Aceasta a luat în calcul obiceiurile de consum, predispoziția genetică și prezența diabetului de tip 2 în evaluarea riscului de ciroză, scrie Hotnews.

Astfel, persoanele care consumă 12 unități de alcool într-o zi dintr-o săptămână au un risc de 3 ori mai mare să dezvolte ciroză hepatică decât cele care se încadrează în consumul moderat. În cazul celor care au predispoziție genetică, riscul este de 4 ori mai mare, iar la cei care suferă de diabetul de tip 2 au un risc dublu de ciroză.

O unitate de alcool înseamnă aproximativ 17 mililitri de alcool pur, care se regăsesc în 350 de ml de bere (5 la sută alcool), 150 de ml de vin (10 la sută alcool) sau în 44 de ml de tărie (40 la sută alcool).

„Nu contează doar cantitatea totală de alcool consumată, ci si modul în care este consumată”

„Multe dintre studiile care au analizat legătura dintre bolile de ficat și băuturi alcoolice se concentrează pe volumul total de alcool consumat de către pacienți. Noi am avut o altă abordare și descoperit că tiparul de consum este un indicator mai bun pentru riscul de ciroză. În plus, am observat că riscul este cu atât mai mare cu cât sunt implicați și alți factori de risc, pe lângă excesul de alcool” a declarat autorul principal al studiului, din cadrul UCL Epidemiology & Public Health.

„A bea mult, repede sau a bea cu intenția de a te îmbăta, toate pot avea consecințe grave asupra sănătății ficatului”, a avertizat un alt membru al echipei de cercetare.