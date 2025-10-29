Iată ce arată studiile medicale internaționale despre cele mai eficiente ceaiuri care pot reduce pofta de dulce.

Șofranul, pentru calm, echilibru și mai puține gustări

Șofranul nu este doar un condiment valoros, ci și o plantă cu efecte benefice asupra stării de spirit. Substanțele active din șofran, crocina și safranalul, pot reduce stresul și anxietatea, două cauze frecvente ale poftelor alimentare.

Ce spun studiile:

Într-un studiu clinic pe femei supraponderale, extractul de șofran a redus semnificativ numărul gustărilor zilnice și a crescut senzația de sațietate.

Alte cercetări arată că șofranul îmbunătățește dispoziția și reduce nevoia de a consuma alimente dulci pe fond de stres.

Cum se prepară:

Se pun trei până la cinci fire de șofran într-o cană cu apă fierbinte, de aproximativ 250 de mililitri, și se lasă la infuzat 10-15 minute. Se bea o cană pe zi, preferabil după masă.

Efectul apare în timp, după câteva săptămâni de consum regulat.

Atenție: în doze culinare este sigur, dar trebuie evitat în doze mari în timpul sarcinii.

Ceaiul verde și ceaiul oolong, pentru energie și mai puține pofte

Atât ceaiul verde, cât și ceaiul oolong conțin catechine și cofeină, substanțe care pot accelera metabolismul și pot ajuta la reglarea apetitului.

Deși nu reduc direct pofta de dulce, prin îmbunătățirea echilibrului glicemic și a arderilor, scad nevoia organismului de zahăr ca sursă rapidă de energie.

Cum se consumă:

Se recomandă una până la trei căni pe zi, preferabil în prima parte a zilei, scrie dcmedical.ro. Ceaiul oolong are un gust mai blând și o cantitate mai mică de cofeină decât ceaiul verde.

Atenție: evită consumul seara dacă ești sensibil la cofeină sau ai probleme cu somnul.

Ceaiul de scorțișoară pentru o glicemie echilibrată

Scorțișoara ajută organismul să utilizeze mai eficient insulina și să mențină glicemia stabilă. Când glicemia este constantă, creierul cere mai rar zahăr.

Efectul este mai vizibil la persoanele care au tendința de a avea glicemia ridicată sau pofta constantă de dulce.

Cum se prepară:

Se fierbe un baton de scorțișoară timp de cinci până la zece minute într-o cană cu apă. Se bea o cană pe zi, preferabil după masă.