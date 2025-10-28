Sănătatea ficatului este adesea redusă la ideea de detox, dar realitatea e diferită și mult mai complexă.

Ficatul este unul dintre cele mai importante organe ale corpului, un adevărat laborator biologic care procesează toxinele, grăsimile, zahărul și medicamentele. Atunci când este suprasolicitat, mai ales din cauza unei alimentații bogate în grăsimi, a alcoolului, a stresului sau a sedentarismului, poate apărea steatoza hepatică, cunoscută popular ca ficat gras.

Steatoza nonalcoolică hepatică este caracterizată prin acumulare excesivă de lipide, în special trigliceride, în celulele hepatice, în lipsa consumului semnificativ de alcool.

Tratamentul standard acceptat în momentul de față constă în modificări de stil de viață - controlul greutății, activitate fizică, dietă sănătoasă, controlul diabetului/insulino-rezistenței.

Tocmai de aceea, de cele mai multe ori, cei mai mulți pacienți caută remedii naturiste adjuvante precum ceaiuri din plante.

Ceai verde și extracte de ceai verde

O meta-analiză care a inclus patru studii randomizate indică că suplimentarea cu ceai verde poate reduce nivelurile serice de ALT (alanin-aminotransferază) și AST (aspartat-aminotransferază) la pacienții cu steatoza nonalcoolică hepatică, potrivit PubMed.

Un studiu clinic pe 12 săptămâni a arătat că extractul de ceai verde (GTE) poate scădea enzimele hepatice ALT și AST, potrivit PMC.

Consumul regulat de ceai verde s-a asociat cu un risc redus de boală hepatică, inclusiv steatoză hepatică, după analiza epidemiologică.

Într-un studiu de tip Mendelian randomization și o analiza NHANES (SUA) au arătat că un consum mai ridicat de ceai negru s-a asociat cu o reducere de aprox. 24 % a riscului de steatoza nonalcoolică hepatică.

Ce beneficii dovedite are ceaiul verde

Ceaiul verde este bogat în catechine, care au proprietăți antioxidante, antiinflamatorii și pot stimula oxidarea acizilor grași în ficat, scrie dcmedical.ro.

În studii, ceaiul verde reduce acumularea de grăsime în ficat, protejează hepatocitele de stres oxidativ și reglează expresia genelor implicate în metabolismul lipidic.