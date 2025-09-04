În cele mai multe cazuri, picioare umflate apar în urma statului în picioare și a oboselii. Există însă și situații în care edemele membrelor inferioare sunt cauzate de afecțiuni cardiovasculare, renale sau hepatice, de obezitate, de sarcină, de consumul de alimente sărate sau de unele medicamente.

Ameliorarea acestor semne se poate obține prin schimbări ale stilului de viață, precum reducerea consumului de alimente sărate, practicarea zilnică de exerciții fizice, pauze și mișcări dese în timpul călătoriilor lungi, purtarea de șosete compresive sau chiar tratament medicamentos, la recomandarea medicului.

Dacă umflarea picioarelor este însoțită și de alte simptome, în special dureri de picioare, dificultăți de respirație sau oboseală extremă, ar putea fi semn al unei probleme care necesită asistență medicală de urgență. Mergi la medic!

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.