„Pentru a preveni amețeala sau senzația de slăbiciune, mențineți-vă bine hidratați și consumați o gustare ușoară și echilibrată înainte de vaccinul antigripal”, a explicat ea.

Nutriționista, citată de dcnews.ro, a detaliat: „Apa sau ceaiurile din plante susțin circulația și mențin volumul sanguin, ceea ce ajută la prevenirea leșinului și la menținerea unui nivel stabil de energie. O gustare care conține proteine și carbohidrați complecși, cum ar fi o banană cu unt de arahide, stabilizează glicemia, oferind energie constantă și reducând riscul de slăbiciune sau amețeală în timpul și după vaccin”.

Asemenea lui Routhenstein, Şebnem Ünlüişler, inginer genetician, recomandă o gustare bogată în proteine și carbohidrați complecși înainte de vaccin — de exemplu, iaurt cu ovăz sau pâine integrală prăjită. De asemenea, a avertizat că „chiar și o deshidratare ușoară poate accentua senzația de amețeală”, recomandând consumul de „apă sau băuturi cu electroliți ca măsură preventivă simplă.”

Elena Rolt, terapeut nutriționist, a explicat că, după vaccinare, este importantă o masă echilibrată, bogată în nutrienți: „După administrarea vaccinului antigripal, sistemul imunitar declanșează un răspuns inflamator pentru a procesa antigenele din vaccin, urmat de formarea anticorpilor de către celulele B pentru a oferi protecție împotriva virusului”.

Acest proces implică stres oxidativ și inflamație — reacții normale, dar care pot provoca un dezechilibru temporar în organism.

Rolt a subliniat rolul nutrienților-cheie în susținerea acestor procese:

- Proteinele – esențiale pentru sinteza anticorpilor și a celulelor imunitare;

- Beta-glucanii și fibrele alimentare – reglează răspunsurile imunitare și sporesc reziliența sistemului imunitar;

- Probioticele – susțin microbiota intestinală, care influențează imunitatea sistemică;

- Vitamina C – antioxidant puternic, reduce stresul oxidativ și susține funcția celulelor imunitare