Ce să mănânci și ce să bei înainte și după vaccinul antigripal

Pentru cei care se tem că ar putea ameți sau simți că leșină în timpul ori imediat după vaccin, Michelle Routhenstein, nutriționist specializat în cardiologie preventivă, recomandă o bună hidratare și consumul de alimente ușoare, naturale.

„Pentru a preveni amețeala sau senzația de slăbiciune, mențineți-vă bine hidratați și consumați o gustare ușoară și echilibrată înainte de vaccinul antigripal”, a explicat ea.

Nutriționista, citată de dcnews.ro, a detaliat: „Apa sau ceaiurile din plante susțin circulația și mențin volumul sanguin, ceea ce ajută la prevenirea leșinului și la menținerea unui nivel stabil de energie. O gustare care conține proteine și carbohidrați complecși, cum ar fi o banană cu unt de arahide, stabilizează glicemia, oferind energie constantă și reducând riscul de slăbiciune sau amețeală în timpul și după vaccin”.

Asemenea lui Routhenstein, Şebnem Ünlüişler, inginer genetician, recomandă o gustare bogată în proteine și carbohidrați complecși înainte de vaccin — de exemplu, iaurt cu ovăz sau pâine integrală prăjită. De asemenea, a avertizat că „chiar și o deshidratare ușoară poate accentua senzația de amețeală”, recomandând consumul de „apă sau băuturi cu electroliți ca măsură preventivă simplă.”

Elena Rolt, terapeut nutriționist, a explicat că, după vaccinare, este importantă o masă echilibrată, bogată în nutrienți: „După administrarea vaccinului antigripal, sistemul imunitar declanșează un răspuns inflamator pentru a procesa antigenele din vaccin, urmat de formarea anticorpilor de către celulele B pentru a oferi protecție împotriva virusului”.

Acest proces implică stres oxidativ și inflamație — reacții normale, dar care pot provoca un dezechilibru temporar în organism.

Rolt a subliniat rolul nutrienților-cheie în susținerea acestor procese:

- Proteinele – esențiale pentru sinteza anticorpilor și a celulelor imunitare;
- Beta-glucanii și fibrele alimentare – reglează răspunsurile imunitare și sporesc reziliența sistemului imunitar;
- Probioticele – susțin microbiota intestinală, care influențează imunitatea sistemică;
- Vitamina C – antioxidant puternic, reduce stresul oxidativ și susține funcția celulelor imunitare