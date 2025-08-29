Când glanda tiroidă este afectată și nu mai produce hormoni, pot apărea oboseala persistentă, intoleranța la frig, pielea uscată, căderea părului, constipația, depresia și gușa. Netratată, boala poate provoca probleme cardiace, infertilitate sau complicații în sarcină. Diagnosticul se pune prin analize de sânge și investigații imagistice. Tiroidita autoimună nu necesită tratament decât dacă apare disfuncția tiroidiană, caz în care medicul poate recomanda terapie hormonală de substituție. În rest, sunt importante monitorizarea regulată și un stil de viață sănătos, cu alimentație echilibrată și suplimente de seleniu și vitamina D.

Mergi la medic! Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro