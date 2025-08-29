Ce este tiroidita autoimună

Tiroidita autoimună este o afecțiune cronică în care sistemul imunitar atacă glanda tiroidă, producând inflamație și, în timp, distrugerea țesutului. Apare mai ales la femei și evoluează lent, uneori fără simptome evidente ani la rând. Factorii de risc includ predispoziția genetică, prezența altor boli autoimune, stresul și înaintarea în vârstă.

Când glanda tiroidă este afectată și nu mai produce hormoni, pot apărea oboseala persistentă, intoleranța la frig, pielea uscată, căderea părului, constipația, depresia și gușa. Netratată, boala poate provoca probleme cardiace, infertilitate sau complicații în sarcină. Diagnosticul se pune prin analize de sânge și investigații imagistice. Tiroidita autoimună nu necesită tratament decât dacă apare disfuncția tiroidiană, caz în care medicul poate recomanda terapie hormonală de substituție. În rest, sunt importante monitorizarea regulată și un stil de viață sănătos, cu alimentație echilibrată și suplimente de seleniu și vitamina D.

Mergi la medic! Ai grijă de tine!

