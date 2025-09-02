Ce este astmul alergic

La persoanele cu astm alergic, crizele pot fi declanșate și de alți factori decât expunerea la alergeni, cum ar fi activitatea fizică, infecțiile respiratorii sau expunerea la fumul de tutun.

Reacția alergică duce la îngustarea căilor respiratorii și la supraproducția de mucus. În timpul unei crize, persoana afectată se poate confrunta cu senzație de apăsare în piept, respirație șuierătoare, dificultăți de respirație și tuse. În cazul unor astfel de simptome, este important de știu care sunt alergenii la care apar reacții, pentru a fi evitați. De aceea, testele de specialitate sunt deosebit de utile în identificarea alergenilor. În astfel de situații, trebuie să te adresezi medicului alergolog, care îți va recomanda testele necesare și îți va explica opțiunile de tratament.

Ai grijă de tine!

