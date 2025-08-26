Deși infarctul miocardic este una dintre cele mai temute cauze, durerea în piept poate apărea și în contextul unor afecțiuni pulmonare, tulburări digestive, probleme osteo-musculare sau episoade de anxietate intensă.

În funcție de diagnostic, tratamentul poate include repaus, tratament medicamentos sau, în cazuri grave, proceduri medicale complexe. În general, dacă durerea apare brusc, se simte ca o gheară care strânge pieptul, iradiază în jur și este însoțită de dificultăți de respirație, transpirații și amețeli, reprezintă o urgență medicală și necesită evaluare rapidă într-un serviciu specializat.

Mergi la medic! Ai grijă de tine!

