Ce cauze poate avea durerea în piept

Ce cauze poate avea durerea în piept
Ce cauze poate avea durerea în piept

Durerea în piept reprezintă orice disconfort resimțit în zona toracică și poate varia de la o jenă ușoară, arsuri sau înțepături, până la o apăsare intensă ori o senzație de greutate. Poate fi bruscă sau progresivă, iar durata este variabilă: de la câteva minute, la săptămâni sau chiar luni.

Deși infarctul miocardic este una dintre cele mai temute cauze, durerea în piept poate apărea și în contextul unor afecțiuni pulmonare, tulburări digestive, probleme osteo-musculare sau episoade de anxietate intensă.

În funcție de diagnostic, tratamentul poate include repaus, tratament medicamentos sau, în cazuri grave, proceduri medicale complexe. În general, dacă durerea apare brusc, se simte ca o gheară care strânge pieptul, iradiază în jur și este însoțită de dificultăți de respirație, transpirații și amețeli, reprezintă o urgență medicală și necesită evaluare rapidă într-un serviciu specializat.

Mergi la medic! Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Sanador Advertising