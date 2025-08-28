Ce cauze poate avea balonarea

De obicei este prezentă ocazional, în urma unor mese copioase sau a unor alegeri alimentare greșite, dar uneori poate deveni un simptom supărător și persistent. În astfel de cazuri, balonarea poate ascunde dezechilibrul florei intestinale, intoleranțe alimentare, sindrom de intestin iritabil, constipație cronică, insuficiență enzimatică pancreatică, infecții bacteriene sau parazitare.

Tratamentul balonării depinde de cauza care o provoacă. Medicul stabilește planul terapeutic adecvat pentru fiecare afecțiune identificată, iar o dată cu tratarea problemei de fond, balonarea se ameliorează sau dispare. Pe lângă tratamentul medicamentos, pot fi recomandate măsuri care sprijină digestia și reduc disconfortul abdominal, precum corectarea dietei, echilibrarea florei intestinale sau susținerea motilității digestive.

Mergi la medic! Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro